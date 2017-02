Erste Produktlieferungen an ein großes globales Getränkeunternehmen wurden im Januar noch früher als geplant durchgeführt



Rancho Santa Margarita, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SweeGen, Inc. gab heute die erfolgreiche Vermarktung seines Bestevia Reb-M bekannt - das kalorienfreie und hochreine Stevia-Süßungsmittels des Unternehmens mit einem beispiellos reinen, süßen Geschmack, den man mit normalem Haushaltszucker vergleichen kann. Die Resonanz der Kunden war ausgezeichnet, zu denen auch ein wichtiges globales Getränkeunternehmen gehört, das kürzlich Bestevia Reb-M von SweeGen in einem groß angelegten Versuch für eines seiner Flaschengetränke verwendet hat.



Bestevia Reb-M von SweeGen ist das erste Süßungsmittel seiner Art, das mithilfe von Biokonversion kommerziell verfügbar gemacht wird. Die weltweite Nachfrage nach Zucker wächst weiter, während sich die Produktion verringert, und Unternehmen stehen vor der Herausforderung einer Steuer für Produkte mit hohem Zuckeranteil. Dies macht Bestevia Reb-M von SweeGen, das durch enzymatische Umwandlung gewonnen wird, zur ersten Wahl sowohl für Lebensmittel- und Getränkehersteller als auch für Verbraucher.



Bei der Produktion von SweeGens Bestevia Reb-M werden proprietäre und zum Patent angemeldete Biokonversionstechnologien eingesetzt, die natürliche Steviol-Glykoside aus dem Stevia-Blatt nutzen, um ein hochwertiges Süßungsmittel zu gewinnen, das für die Verwendung in Lebensmitteln und Getränken hervorragend geeignet ist. Mit der erwarteten und bevorstehenden Erfüllung regulatorischer Vorschriften in wichtigen Märkten, einer wettbewerbsfähigen Preisgestaltung und seinem ausgezeichneten Geschmacksprofil sowie der hohen Reinheit hebt sich Bestevia Reb-M von SweeGen klar von der Konkurrenz ab und setzt neue Maßstäbe für die Süßungsmittel-Branche.



Über SweeGen



SweeGen widmet sich der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kalorienfreien Süßungsmitteln ohne Gentechnik für die Lebensmittel-, Geschmacksstoff- und Getränkeindustrien. Die solide Produkt-Pipeline von SweeGen, das Portfolio an geistigem Eigentum, die garantierte Fertigungskapazität sowie F&E bilden die Grundlagen des Unternehmens für Innovationen und die Bereitstellung von hochwertigen Süßungsmitteln.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@sweegen.com und besuchen Sie die Website von SweeGen: www.sweegen.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem Aussagen im Hinblick auf die zukünftigen Aussichten und die Ertragskraft von SweeGen, Inc., sowie weitere Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung basieren. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sie sind keinerlei Zusicherungen und sind ihrem Wesen nach verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören u. a. und ohne Einschränkung diejenigen, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die in dieser Pressemitteilung vorhandenen zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit und SweeGen, Inc. lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Pressemitteilung widerzuspiegeln oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.



Keine Verpflichtung zur Aktualisierung



SweeGen, Inc. übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung von Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, mit Ausnahme von Informationen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen offenzulegen sind.



Kontaktinformationen Telefon: (001) 949 709 0587 E-Mail: info@sweegen.com



