Ermutigende Bilanzen von Einzelhändlern haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt. Der Dow Jones stieg über 20.700 Punkte. Neue Rekord-Kursstände rücken also in greifbare Nähe.

Dank ermutigender Bilanzen von Einzelhändlern haben die US-Börsen ihre Rekordjagd am Dienstag fortgesetzt. Sowohl beim global führenden Einzelhändler Wal-Mart als auch bei der weltgrößten Baumarktkette Home Depot liefen die Geschäfte rund. Dies verstärkte auch Hoffnungen auf ein Anziehen der Konjunktur, die in den vergangenen Wochen vom neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen Plänen für Infrastrukturprogramme ...

