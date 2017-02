Wie von uns erwartet verkündete OncoGenex (WKN: A0Q8G8) Anfang des Jahres einen anstehenden Merger und der Aktienwert konnte sich kurzzeitig verdoppeln. Eine heute veröffentlichte Meldung weckt neue Hoffnung auf eine Sonderausschüttung an Aktionäre.

Im Rahmen des diesjährigen Genitourinary Cancers Symposium präsentierte OncoGenex nun einen ausführlichen Datensatz zu seinem Krebsmittel Apatorsen. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Wirkstoffs in Kombination mit Standardtherapien konnte sowohl in der Indikation Blasenkrebs als auch bei Prostakrebspatienten in umfangreichen Phase-2-Studien nachgewiesen werden. Wähend die Ergebnisse der Blasenkrebs-Studie bereits vergangenen Oktober verkündet wurden, scheint es sich bei den Prostatadaten um bislang unveröffentlichtes Material zu handeln.

"Diese Daten verstärken weiter unseren Glauben, dass Apatorsen ...

