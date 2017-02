Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity (https://www.airbiquity.com/), ein weltweiter Marktführer bei Dienstleistungen für vernetzte Autos, stellt seine Over-the-Air (drahtlose Übertragung, OTA) Software- und Datenmanagement (https://w ww.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management)-Lös ung am Mobile World Congress 2017 (https://www.mobileworldcongress.com/) vor, der weltweit größten mobilfunkorientierten Konferenz, die in Barcelona, Spanien, vom 27. Februar - 2. März stattfindet. Während der fünftägigen Veranstaltung zeigt Airbiquity seine branchenführende Servicebereitstellungslösung für vernetzte Fahrzeuge, die Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern die Möglichkeit bietet, Softwareaktualisierungen für unterschiedliche elektronische Steuereinheiten (ECU) von Fahrzeugen und Datenerfassung in erforderlichem Umfang aus der Cloud zu steuern und zu automatisieren.



Man geht davon aus, dass OTA der Fahrzeugindustrie in den kommenden Jahren enorme finanzielle Vorteile bieten wird und IHS (htt ps://technology.ihs.com/532397/auto-tech-report-over-the-air-software -updates-2015) schätzt, dass sich die Kosteneinsparungen aufgrund geringerer Softwarerückrufe und bei Cybersicherheit weltweit von $ 2,7 Milliarden im Jahr 2015 auf über $ 35 Milliarden im Jahr 2022 erhöhen werden. Der Einsatz dieser Technologie führt ebenfalls zu schnellerer Befolgung von Rückrufen und zur Beschleunigung der Reaktionszeiten bei Cybersicherheit, vermeidet, dass Verbraucher ihre Fahrzeuge für Softwareaktualisierungen zu Händlern bringen müssen, und ermöglicht Leistungs- und Funktionserweiterungen nach dem Verkauf, wodurch die Kundenzufriedenheit steigt.



Die Multi-ECU Software- und Datenmanagementlösung von Airbiquity ist hervorragend für die Lieferung der Vorteile von Differenzierungsmerkmalen für Fahrzeuge positioniert, wie fortschrittlichste Auswahl von Fahrzeugen und Geräten, diskrete Richtlinien- und Datenschutzsteuerung, kundenspezifische Benachrichtigungen, Kampagnenfreigabe und Ergebnisübermittlung sowie eine Reihe von Hosting-Optionen. Airbiquity stellt ebenfalls die Integration von Telematik und Konnektivitätsprozessoren von STMicroelectronics (ST), eines weltweiten Marktführers bei Halbleitern, vor. Die beiden Unternehmen arbeiten bei der Integration (https://www.airbiquity.com/news/press-releases/stmicroelectronics-an d-airbiquity-demonstrate-secure-over-air-software-updates-automotive- processors) der OTA-Servicebereitstellung mit dem neuen Telemaco3 Telematikprozessor Evaluation Board (EVB) von ST zusammen, das als sicheres und zuverlässiges OTA-Gateway für Fahrzeuge dient.



Sie finden Airbiquity im Smart Driving Ausstellungsbereich von ST am Mobile World Congress:



Wann: 27. Februar - 2. März 2017 Was: Over-the-Air (OTA) Software- und Datenmanagementvorführungen Wo: STMicroelectronics Floor Exhibit: Halle 7 - Stand 7A61 - Smart Driving Bereich Wer:



- David Jumpa, Chief Revenue Officer von Airbiquity - Georg Mueller, Vice President of European Sales von Airbiquity



Weitere Informationen über die Airbiquity-ST Multi-ECU OTA-Softwareaktualisierungslösung oder die Buchung persönlicher Vorführungen am Mobile World Congress 2017 erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit sales@airbiquity.com.



Über Airbiquity



Airbiquity® ist ein Weltmarktführer bei Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und ein Pionier bei der Entwicklung und Umsetzung von Telematiktechnologie im Automobilbereich. Airbiquity steht bei Innovationen für das Auto immer an vorderster Stelle und betreibt mit Choreo (https://www.airbiquity.com/choreo-platform/) die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Servicebereitstellungsplattform für vernetzte Fahrzeuge. Damit unterstützt das Unternehmen sämtliche führenden Einsatzbereiche, wie etwa Over-the-Air Software (OTA) und Datenmanagement. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Airbiquity setzen Autohersteller und Zulieferer für die Automobilindustrie äußerst skalierbare, zuverlässige und umsetzbare Lösungen für vernetzte Fahrzeugen ein, die den Ansprüchen ihrer Kundschaft in über 60 Ländern auf der ganzen Welt in puncto Sicherheit, Unterhaltung und Komfort gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity unter www.airbiquity.com oder diskutieren Sie mit uns unter @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity). Airbiquity ist ein Warenzeichen von Airbiquity Inc.



