FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bertrandt nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 110 Euro belassen. Der Start des Ingenieurdienstleisters ins Geschäftsjahr 2016/17 wegen einer geringeren Anzahl an Arbeitstagen etwas verzerrt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Dienstag. Bertrandt sollte mittel- bis langfristig von dem sich abzeichnenden Strukturwandel in der Autoindustrie - E-Mobilität, autonomes Fahren - profitieren. Im Geschäftsjahr 2016/17 dürfte die Lage bei Volkswagen und der daraus resultierende Preisdruck Bertrandt aber weiter belasten./ajx/edh

