Genf - Die Schweizer Tochter der britischen HSBC hat im Jahr 2016 einen Vorsteuerverlust von 491 Mio Dollar erlitten, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (216 Mio). Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der britischen Grossbank hervor. Nachdem die in Genf und Zürich vertretene Schweizer Einheit ihre Aktivitäten neu positioniert hat, soll 2017 eine klare Verbesserung der Zahlen resultieren.

Im Einzelnen hat die Vermögensverwalterin HSBC Private Bank (Suisse) im Jahr 2016 wegen einer seit mehreren Jahren laufenden Reorganisation einen Vorsteuerverlust von 493 Mio USD (VJ 267 Mio) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...