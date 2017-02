Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Günstige Konjunkturerwartungen treiben die Aktienkurse an den europäischen Börsen am Dienstagnachmittag nach oben. Der DAX steigt um 1 Prozent auf 11.946 Punkte und steht auf dem höchsten Stand seit Mai 2015. "Die 12.000er Marke ist nun schnell erreichbar", sagt ein Händler. Nächstes technisches Ziel sei der Rekordstand bei 12.391 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 3.339 Punkte an. Er steht damit unmittelbar an seinem Hoch vom Januar, hat dieses aber im Unterschied zum DAX noch nicht überwinden können.

Einerseits profitiert der DAX von steigenden Gewinnerwartungen seiner Unternehmen über die gute Konjunktur. Andererseits fehlen weiterhin die Anlagealternativen, da die Renditen trotz der guten Konjunkturerwartungen kaum steigen, und zwar, wie es heißt, wegen der Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB).

Den Aufwärtsschub eingeleitet haben am Morgen gute Einkaufsmanagerindizes. Der Sammel-Index der Eurozone stieg deutlich stärker als erwartet. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich zogen die Konjunkturerwartungen der Einkaufsmanager im Februar stark an. Gestützt wird die Stimmung am Aktienmarkt auch vom festen Dollar. Der Euro hat seine Erholung abgebrochen und fällt um knapp einen US-Cent zurück auf 1,0540 Dollar, das hilft den Kursen exportorientierter Aktien.

Rekorde und Mehrjahreshochs in der zweiten Reihe

Die zweite Reihe ist weiterhin stramm auf Rekordjagd. Der MDAX kratzt erstmals an der 23.600er Marke, und der SDAX überwindet nun auch die 10.100er Marke. Der TecDAX steigt erstmals seit knapp 16 Jahren über die Marke von 1.900 Punkten. Damals, nach dem Platzen der Technologieblase der Jahrtausendwende, hieß er allerdings noch Nemax-50.

Siemens führen mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 124,15 Euro die Gewinnerliste im DAX an. Berenberg hat das Kursziel für Siemens auf 140 Euro erhöht von bisher 120 Euro. Lufthansa und Adidas steigen ähnlich stark.

HSBC gibt Milliardenverlust bekannt

Einziger europäischer Branchenindex mit nennenswerten Abschlägen ist der Bankenindex, der um 0,8 Prozent nachgibt. Grund sind schwache Geschäftszahlen von HSBC, die um 6,5 Prozent einbrechen. "Der angekündigte Aktienrückkauf wirkt eher wie eine Notlösung angesichts der schlechten Geschäftszahlen", sagt ein Händler. Die Bank hat ihre Verluste im vierten Quartal auf über 4,2 Milliarden Dollar ausgeweitet.

Im SDAX gewinnen Koenig & Bauer (KBA) 11 Prozent. Der Druckmaschinenhersteller hat im vergangenen Jahr seine im November erhöhte Gewinnprognose erreicht. Das im SDAX notierte Unternehmen gab zudem eine Reihe von Mittelfristzielen für die kommenden vier Jahre aus und teilte den Abschluss eines Rechtsstreits einer schweizerischen Tochtergesellschaft mit. Wacker Neuson steigen um 5,6 Prozent. Das Unternehmen will eine eigene Immobiliengesellschaft verkaufen. Wüstenrot und Württembergische gewinnen 5 Prozent. Der BGH hat geurteilt, dass Bausparverträge gekündigt werden dürfen, wenn sie nach zehn Jahren Zuteilungsreife noch nicht abgerufen wurden. "Das nimmt Druck von der Branche", sagt ein Händler mit Blick auf die nun eingesparten hohen Zinsen.

Im MDAX ziehen Kion um 3,8 Prozent an. Als Grund nennen Händler die Leichtigkeit der Refinanzierung des Dematic-Kaufs. Kion hat Schuldscheine in Höhe von 958 Millionen Euro mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren begeben, um ihre bisherige Zwischenfinanzierungen des Kaufs abzulösen. "Das ging ganz sanft über die Bühne und die Verzinsung dürfte nun deutlich unter einem Zwischenkredit liegen", sagt ein Händler.

Im TecDAX gewinnt die Aktie von Dialog Semiconductor 3,6 Prozent. JP Morgan hat den Titel gleich um zwei Stufen auf "Overweight" von "Underweight" erhöht. Den Analysten zufolge wird Dialog deutlich von den zusätzlichen Bestandteilen der neuen iPhone-Modelle, die Apple in diesem Herbst vorstellen will, profitieren.

Große Gewinne auch außerhalb der DAX-Familie

Außerhalb der Indizes gewinnen Data Modul mit dem Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft knapp 12 Prozent. Solarworld erholen sich um mehr als 40 Prozent. Getrieben wird der Kurs vom Verkauf eines Anteils am Lithium-Förderprojekt im Erzgebirge an Bacanora für 5 Millionen Euro. "Das spült Liqudität in die Kasse", sagt ein Marktteilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.339,40 0,82 27,01 1,49 Stoxx-50 3.092,10 0,62 18,98 2,71 DAX 11.945,89 1,00 118,27 4,05 MDAX 23.592,99 0,59 139,00 6,33 TecDAX 1.918,84 1,03 19,57 5,91 SDAX 10.150,20 0,77 77,78 6,63 FTSE 7.287,92 -0,16 -11,94 2,03 CAC 4.892,42 0,56 27,43 0,62 Bund-Future 164,34 -0,28 0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:37 Uhr Mo, 17.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0540 -0,33% 1,0575 1,0623 +0,2% EUR/JPY 119,6678 -0,32% 120,0534 120,15 -2,7% EUR/CHF 1,0638 -0,04% 1,0642 1,0645 -0,7% EUR/GBP 0,8477 -0,39% 0,8510 1,1737 -0,6% USD/JPY 113,55 +0,03% 113,52 113,11 -2,9% GBP/USD 1,2434 +0,08% 1,2424 1,2468 +0,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,35 53,69 +1,8% 0,95 -0,6% Brent/ICE 56,98 56,18 +1,4% 0,80 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,57 1.239,30 -0,5% -6,73 +7,1% Silber (Spot) 17,99 18,04 -0,3% -0,05 +13,0% Platin (Spot) 995,90 1.005,50 -1,0% -9,60 +10,2% Kupfer-Future 2,75 2,75 +1,5% +0,04 +9,7% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 10:10 ET (15:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.