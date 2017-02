Uznach - Die Bank Linth hat im Geschäftsjahr 2016 den Geschäftsertrag und den Gewinn knapp gehalten. Die Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) will mittels Investitionen weiter wachsen und durch den Umbau von Filialen sowie neuen digitalen Angeboten der schwierigen Ertragslage im wichtigen Zinsgeschäft entgegenwirken. Dazu setzt die Regionalbank auf die Nähe zum Kunden und die Kooperationen mit Fintech-Unternehmen, um alternative Wachstumsmärkte zu erschliessen.

Der Blick auf die Kennzahlen zeigt, dass Investitionen ins Filialnetz auf die Bilanz drücken. Der Geschäftsertrag ging um 0,3% auf 87 Mio CHF und der Jahresgewinn um 1,9% auf 20,1 Mio CHF zurück. Trotzdem sei man mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr 2016 "unter Berücksichtigung von Grossinvestitionen, die Spuren in der Erfolgsrechnung hinterlassen haben, sehr zufrieden", sagte Bank Linth-Chef David Sarasin an der Bilanzmedienkonferenz vom Dienstag in Rapperswil.

Ein Grossteil der Investitionen betrifft den Hauptsitzumbaus in Uznach, daneben fallen Kosten für die Modernisierung weiterer Filialen an. Diese Kosten seien aber als konsequente Investitionstätigkeit in die "Bank der Zukunft" zu sehen, so Sarasin. Die LLB-Tochter setze ganz bewusst auf den persönlichen Kundenkontakt in den Filialen in Verbindung mit digitalen Angeboten, um sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben. Bis 2020 will die Bank gemäss CEO insgesamt 20 Mio CHF in das Filialnetz und die Vertriebskanäle investieren.

Schwierige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...