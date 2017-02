Tesla wird am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen fürs 4. Quartal 2016 vorlegen. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR gibt einen Überblick was erwartet wird. Ausserdem verrät der Experte wie man sich jetzt am Besten aufstellen sollte bei Tesla. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Dort spricht Maydorn auch über die Allianz, Bayer, VW, BYD, JinkoSolar und Medigene. Die komplette Sendung finden Sie hier.