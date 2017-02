BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Papierindustrie kann trotz massenhaften Recyclings beim Altpapier abhängig nicht auf Importe verzichten. Im vergangenen Jahr seien 7,6 Prozent mehr Altpapier aus dem Ausland eingeführt worden als im Vorjahr, teilte der Verband Deutscher Papierfabriken am Dienstag in Bonn mit. Dabei wurden in Deutschland 15,4 Millionen Tonnen gesammelt. Das gesamte Importvolumen bezifferte der Verband auf 4,4 Millionen Tonnen. Die Zellstoff- und Papierindustrie beschäftigte am Jahresende knapp 40 000 Menschen./ls/DP/stb

