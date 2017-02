Zürich - Die Marketingorganisation der Schweizer Tourismusbranche Schweiz Tourismus zeigt sich optimistisch. 2017 soll es wieder aufwärts gehen, lautet ihre Prognose. Die Branche habe den Frankenschock verdaut.

Schweiz Tourismus begründet dabei ihren Optimismus mit den Entwicklungen im letzten Jahr. Zwar ist insgesamt die Zahl der Hotelübernachtungen weiter geschrumpft. Bei zwei wichtigen Gästegruppen gab es jedoch eine Trendwende. So kamen im letzten Sommer wieder deutlich mehr niederländische Touristen in die Schweiz und im Herbst hat sich auch die Zahl der deutschen Feriengäste stabilisiert. "Wir gehen davon aus, dass der Boden erreicht ist", sagte dazu Jürg Schmid, der Direktor von Schweiz Tourismus an der Jahresmedienkonferenz am Dienstag in Zürich. Vorausgesetzt die Rahmenbedingen veränderten sich nicht negativ, soll die Branche wieder wachsen. "Sanft wachsen", betonte Schmid.

Die Betonung kommt nicht von ungefähr. Schweiz Tourismus geht nämlich davon aus, dass der Franken langfristig stark bleiben wird. Die Branche müsse sich entsprechend anpassen, sagte Schmid. Sie solle sich auf Gäste konzentrieren, die bereit seien die höheren Schweizer Preise zu bezahlen.

Einkommensstarke Gäste im Visier

Schweiz Tourismus will darum in Zukunft in Europa verstärkt diejenigen Gäste ansprechen, die sich die Schweiz leisten können. Das sind unter anderem Touristen aus Skandinavien. Im preissensiblen deutschen und niederländischen Markt, in dem die Schweiz in den letzten Jahren wegen der Frankenstärke markante Rückgänge verzeichnen musste, hat sich Schweiz Tourismus zum Ziel gesetzt die Marktpräsenz zu halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...