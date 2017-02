DGAP-Media / 21.02.2017 / 15:00



Der europäische und asiatische Marktführer bedient nun auch die Nachfrage nach hochwertigen digitalen IR-Lösungen in den USA



Die EQS Group hat ihren ersten Standort in den Vereinigen Staaten eröffnet. Vom Meatpacking District in New York City bedient das Unternehmen, das weltweit zu den führenden Anbietern für Digital Investor Relations gehört, die wachsende Nachfrage nach hochwertigen digitalen IR-Lösungen in den USA. Dieser nächste Schritt der globalen Expansion geht einher mit der Markteinführung der US-Version des EQS COCKPIT, einer cloud-basierten Plattform für Investor-Relations-Manager.



Die EQS Group mit Hauptsitz in München und weiteren Standorten in unter anderem London, Frankfurt, Zürich, Hongkong, Singapur, Shanghai, Shenzhen, Moskau und Dubai gehört zu den Pionieren der Digital Investor Relations und bietet seit mehr als 15 Jahren einzigartige Lösungen für die Investorenkommunikation an. Im Mittelpunkt der Lösungen steht die cloud-basierte IR-Plattform EQS COCKPIT, die Zugang bietet zum EQS Financial Newswire, einem der weltweit wichtigsten Verbreitungsnetzwerke für die Financial Community. Das EQS Newswire ist der einzige internationale Dienst, der von der chinesischen Regierung lizenziert ist, Finanzmitteilungen nach China zu distribuieren.



Das COCKPIT bildet darüber hinaus die Arbeitsprozesse von IR Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und ermöglicht die Pflege von IR-Kontakten (CRM). Die Investor-Relations-Manager erreichen mit dem COCKPIT mehr Investoren, arbeiten effizienter und behalten jederzeit die Kontrolle und Sicherheit über seiner Daten.



"Wir sind begeistert, dass uns der strategisch wichtige Schritt in die Vereinigten Staaten gelungen ist", sagt Achim Weick, CEO der EQS Group, und ergänzt: "Damit sind wir nun in allen wichtigen Finanzmärkten der Welt vertreten und können so unsere internationalen Kunden noch besser bedienen."



Der neue Standort erschließt einerseits den nordamerikanischen Markt, bietet andererseits aber auch den bestehenden EQS-Kunden bessere Lösungen im Zuge der zunehmend globaleren Investorenkommunikation. Das neu aufgebaute EQS-Team in New York hat bereits die ersten neuen Partner und lokalen Kunden gewonnen, die von der weltweiten Expertise und dem umfangreichen Produktportfolio der EQS Group profitieren.



Marco Goldberg, der die Geschäftstätigkeit vor Ort verantwortet, erklärt: "Wir haben exzellente Produkte, welche die Arbeit von Investor-Relations-Managern in den USA einfacher und effizienter machen. Und New York ist ein großartiger Ausgangspunkt, um unsere vielfach ausgezeichneten Lösungen in die USA zu bringen."



Kontakt für Rückfragen: Marco Goldberg Director Business Development Tel: +1 917 251 1207 marco.goldberg@eqs.com



Alexander Mrohs Unternehmenskommunikation Tel: +49 40 76 79 356 420 alexander.mrohs@eqs.com



Über EQS Group: Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen.



Das COCKPIT, eine cloud-basierte IR-Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten Financial Newswire. Ergänzende Produkte wie IR Websites und Tools, digitale Berichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen IR-Komplettanbieter.



Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter.



Ende der Pressemitteilung -------------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild:http://newsfeed2.eqs.com/equitystory/546023.html Bildunterschrift: Achim Weick, founder and CEO



-------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: EQS Group AG Schlagwort(e): Finanzen



21.02.2017 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------------



Sprache: Deutsch



Unternehmen: EQS Group AG



Karlstr. 47



80333 München



Deutschland



Telefon: +49(0)89 210298-0



Fax: +49(0)89 210298-49



E-Mail: info@eqs.com



Internet: www.eqs.com



ISIN: DE0005494165



WKN: 549416



Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt











Ende der Mitteilung DGAP-Media



--------------------------------------------------------------------------------



546023 21.02.2017