Hamburg (ots) - Bei ihrem Auftritt auf der Karnevals-Gala "Orden wider den tierischen Ernst" vor wenigen Tagen in Aachen war sie der umjubelte Star: Wencke Myhre (70) stand auf der Bühne, sang ihren großen Hit "Er hat ein knallrotes Gummiboot". Sie wirkte dabei fröhlich wie immer.



Doch NEUE POST erfuhr exklusiv, dass es der Norwegerin gar nicht gut geht. Sie musste sich auf dem Gang zur Bühne sogar stützen lassen. Denn Wencke Myhre hat starke Schmerzen im Hüftbereich. Wie NEUE POST erfuhr, wurde der Sängerin dringend zu einer Operation geraten - die 70-Jährige brauche eine neue Hüfte, hieß es. Allerdings zögert die Künstlerin, sich unters Messer zu legen: 2010 verbrachte sie Monate in Krankenhäusern, als sie - erfolgreich - gegen den Brustkrebs kämpfte.



