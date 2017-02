Zürich - Die Fotobranche ist Veränderungen gewöhnt. Schliesslich gilt es, technisch und technologisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Fortschritte, aber auch Krisen sind da vorprogrammiert. Derzeit entwickelt sich die Fotobranche weg von digitaler hin zu smarter Fotografie. Was das bedeutet, verdeutlicht dieser Artikel.

Das Augenmerk der Hersteller richtet sich zunehmend auf eine junge, mit Smartphones ausgestattete Zielgruppe. Eben diese wollen die Branchenteilnehmer, wenn man den Trends auf der vergangenen Fotokina in Köln glauben darf, stärker in den Fokus rücken. Denn das Interesse am Fotografieren hat in der Bevölkerung über die Jahre immer weiter zugenommen, sich dabei aber von der dezidierten Digicam auf das Smartphone verlagert, wie die untenstehende Grafik verdeutlicht. Darauf muss sich einstellen, wer in der Fotobranche weiter eine Rolle spielen will. Infolgedessen entstehen zunehmend Foto- und Video-Apps fürs Smartphone. "Über alle Geräte hinweg gewinnen Videofunktionen an Bedeutung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...