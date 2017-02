Mainz (ots) -



WM, Weltcup, Wintersport heißt es erneut am kommenden Wochenende bei "ZDF SPORTextra": Von Donnerstag bis Sonntag (23. bis 26. Februar 2017) steht mit Ski alpin, Bob, Rodeln, Skeleton und Eisschnelllaufen die ganze Bandbreite des Sportwinters auf dem Programm. Dominiert werden die langen Sendestrecken allerdings von den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti/Finnland.



Das ZDF berichtet in der ersten WM-Woche vom 23. bis 28. Februar 2017 live aus der "Sporthauptstadt" Finnlands. Zu den Höhepunkten an den ZDF-Sendetagen zählen unter anderem die Skiathlon-Rennen, der Teamwettbewerb in der Nordischen Kombination, das Skispringen von der Normalschanze und der Mixed-Team-Wettbewerb. An den Loipen und Schanzen steht ein erfahrenes ZDF-Team bereit. Moderator Norbert König analysiert zusammen mit Experte Toni Innauer die Skispringen, Reporter sind Stefan Bier (Herren) und Martin Hüsener (Damen). Die Wettbewerbe der Langläufer und Nordischen Kombinierer kommentieren Peter Leissl und Volker Grube. Moderation und Analyse liegen in den Händen von Yorck Polus, der dabei von Langlauf-Experte Tobias Angerer unterstützt wird.



Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften zählen zu den bedeutendsten Events des Sportwinters und werden alle zwei Jahre ausgetragen. Mehrere hundert Aktive aus mehr als 50 Nationen gehen in zahlreichen Disziplinen im Skilanglauf, beim Skispringen und in der Nordischen Kombination an den Start. Deutsche Athleten zählen vor allem in der Nordischen Kombination sowie beim Skispringen zu den Favoriten.



ZDF-Sendetermine Nordische Ski-Weltmeisterschaften Lahti 2017:



Donnerstag, 23. Februar 2017 16.10 bis 18.15 Uhr: Langlauf: Sprint Damen / Herren



Freitag, 24. Februar 2017 (im Rahmen der Wintersport-Berichterstattung von 10.55 bis 14.00 Uhr/16.10 bis 18.10 Uhr) 9.30 Uhr: Nordische Kombination, Springen (ZDF-Livestream) 12.25 Uhr: Nordische Kombination, 10 km Langlauf 16.20/17.20 Uhr: Skispringen Damen



Samstag, 25. Februar 2017 (im Rahmen der Wintersport-Berichterstattung von 10.40 bis 18.35 Uhr) 11.25 Uhr: Skiathlon Damen 13.55 Uhr: Skiathlon Herren 16.20/17.35 Uhr: Skispringen Herren 1. und 2. Durchgang



Sonntag, 26. Februar 2017 (im Rahmen der Wintersport-Berichterstattung von 10.45 bis 18.30 Uhr) 11.25/14.20 Uhr: Nordische Kombination Teamwettbewerb 16.20/17.35 Uhr: Skispringen Mixed-Team Dienstag, 28. Februar 2017 12.40 bis 14.00 Uhr: Langlauf, 10 km klassisch Damen



Weitere Informationen, Videos oder Livestreams können im ZDF-Online-Angebot unter zdfsport.de abgerufen werden.



