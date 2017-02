Messstellen registrieren in weiten Teilen Europas radioaktives Jod in der Luft, auch in Deutschland. Experten sehen zwar keinen Grund zur Sorge, rätseln aber über die Herkunft des radioaktiven Partikel.

In weiten Teilen Europas, von Norwegen bis nach Spanien, sind im Januar Spuren von radioaktivem Jod gemessen worden. Auch die Messstelle in Freiburg habe das Radionukleid Jod-131 in bodennaher Luft registriert, teilte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) am Dienstag auf Anfrage mit. Die extrem niedrigen Konzentrationen von millionstel Becquerel pro Kubikmeter und darunter geben demnach aber keinerlei Anlass zu Besorgnis.

Das Bundesamt bestätigte damit ähnliche Berichte der tschechischen Strahlenschutzbehörde ...

