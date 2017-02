BEIJING (IT-Times) - Die Video-Streaming-Plattform iQiyi.com des chinesischen Internetkonzerns Baidu Inc. hat eine weitere Finanzierungsrunde hinter sich gebracht. Insgesamt wurden neue Mittel in Höhe von 1,53 Mrd. US-Dollar aufgenommen, um sich im hart umkämpften Online-Unterhaltungsmarkt in China für...

Den vollständigen Artikel lesen ...