Der langjährige Chef der Wirtschaftsweisen kritisiert den "demonstrativen Linksruck" des SPD-Kanzlerkandidaten, hält die Agenda 2010 insgesamt für einen Erfolg - und fordert ganz andere Reformschritte als Martin Schulz.

Professor Rürup, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Agenda 2010 teilweise zurückdrehen. Eine gute Idee?Nein. Vor allem stört mich, dass Martin Schulz in Zusammenhang mit der Agenda 2010 von "Fehlern" redet. Damit distanziert er sich von einem Projekt, das er früher selbst unterstützt hat. Sicher: Politik muss immer nachjustieren und nachbessern. Das gilt auch für Arbeitsmarktreformen, gerade wenn 15 Jahre später Teile der Reform nicht mehr zu den aktuellen Problemen passen. Aber im Kern war Schröders Reformpaket ein Erfolg und damals die richtige Lösung, um verkrustete Strukturen aufzubrechen. Wäre die Agenda 2010 tatsächlich so fehlerbehaftet gewesen, wäre der deutsche Arbeitsmarkt heute wohl kaum in einer so guten Verfassung, um die Deutschland durchweg beneidet wird.

Konkret: Welchen Anteil hat die Agenda 2010 an der heute so guten Arbeitsmarktlage in Deutschland?Halten Sie einen Finger in die Kreissäge und fragen dann, welcher Zahn Sie geschnitten hat? Im Ernst: Das lässt sich so einfach nicht sagen. Die Agenda besteht ja aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Unter anderem wurde die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verkürzt, um die Suchintensität zu erhöhen. Und es gab die Ablösung der Arbeitslosenhilfe durch das durchweg geringere und bedüftigkeitsgeprüfte Arbeitslosengeld II, um den so genannten Reservationslohn zu senken ...

