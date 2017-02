Bonn (ots) - Martin Schulz rückt von der Agenda 2010 ab. Dabei war es seine eigene Partei, die die Agenda einst ins Leben gerufen hat. Es seien jedoch Fehler gemacht worden, die nun korrigiert werden müssen. Arbeitgeber und Union kritisieren das scharf: Für sie ist die Ankündigung eine große Gefahr für Arbeitsmarkt und Wettbewerbsfähigkeit.



Was würde eine Reform der Agenda für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber bedeuten? Was steckt hinter dem Kurswechsel der SPD? Was bedeutet dies für Angela Merkel und die Union?



Anke Plättner diskutiert u.a.



mit:



- Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler - Dorothea Siems, Die Welt - Ulrich Schneider, Paritätischer Wohlfahrtsverband



