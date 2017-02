Die Finanzmärkte teilen Investoren in Optimisten, Pessimisten und Opportunisten. Für jeden Typen gibt es den passenden Multi Asset Fonds - gemessen an der Asset-Allokation können sich Anleger offensive, moderate oder defensive Strategien aussuchen."Fonds sind das Rückgrat der Altersvorsorge in Deutschland", sagt der Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI, Thomas Richter, auf der Jahrespressekonferenz des BVI. Der Anteil der europäischen Fondsbranche an Aktien europäischer Unternehmen beträgt 16 Prozent - bei Anleihen europäischer Staaten sind es zwölf Prozent. In Deutschland hält die einheimische Fondsbranche rund zehn Prozent der deutschen Aktien. "Fonds ermöglichen Privatanlegern schon mit kleinen Anlagebeträgen die Teilhabe am weltweiten Wirtschaftswachstum", so Richter.

Den vollständigen Artikel lesen ...