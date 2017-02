ZÜRICH (Dow Jones)--Deutlich nach oben ist mit der Börse in Zürich am Dienstag gegangen. Der SMI kletterte auf den höchsten Stand seit Januar 2016. Teilnehmer berichteten von einer weltweit guten Stimmung für Aktien. Auch die Börsenplätze in den anderen europäischen Ländern sowie in New York verbuchten Gewinne. Konjunkturdaten in den USA und Europa zeigten in jüngster Zeit positive Signale und zugleich ist das Zinsniveau noch immer tief. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 8.567 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,25 (zuvor: 33,47) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten waren die Pharmaschwergewichte gesucht. Novartis stiegen um 0,9 Prozent und Roche um 1 Prozent. Aber auch die Zykliker waren gefragt, so kletterten ABB um 1,5 Prozent, Adecco um 0,9 Prozent und Lafargeholcim um 1 Prozent. Die Bankenwerte hielten sich besser als viele europäische Pendants, die unter schwachen Zahlen von HSBC litten. UBS gewannen immerhin 0,1 Prozent, Credit Suisse stiegen um 0,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 11:35 ET (16:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.