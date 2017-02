Von Andy Pasztor

CHICAGO (Dow Jones)--Boeing will den Bau von Satelliten mit neuen Produktionsmethoden beschleunigen. Der US-Luft- und Raumfahrtkonzern will dabei 3D-Druck nutzen und weniger Mitarbeiter einsetzen, wie Boeings Leiter des Satellitengeschäftes, Paul Rusnock, in einem Interview sagten. Die neue Technologie könnte die traditionellen Produktionsprozess der Herstellers ziviler und militärischer Flugzeuge sowie von Militär- und Weltraumtechnik stark verändern.

"Unsere Pläne konzentrieren sich wirklich darauf, die Gesamtarchitektur und das Design von Satelliten zu vereinfachen, sodass sie schneller montiert werden können", sagte Rusnock. "Sie einfacher, leichter zusammenbaubar zu machen", verringere auch Produktionsprobleme.

Der Schritt ist Teil des jüngsten Anstrengungen des Managements, in einer sich entwickelnden Branche wettbewerbsfähiger zu werden. "Wir können nicht weiter tun, was wir getan haben, und wettbewerbsfähig bleiben", sagte er.

Die vorgeschlagenen Änderungen kämen bei der Fertigung von Kleinsatelliten bereits zum Einsatz und hätten dieses Segment der Branche bereits aufgerüttelt.

February 21, 2017

