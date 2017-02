Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag klar im Plus geschlossen. Am Morgen hatte der Leitindex SMI zunächst zwar einige Punkte tiefer eröffnet, dann aber bald etwas aufgeholt. Zum einen steigerte die überraschend gute Stimmung in den Unternehmen der Eurozone den Konjunkturoptimismus der Börsianer. Zum anderen brachte auch die Wall Street am Nachmittag zusätzlich positive Impulse: US-Detailhändler sorgten mit ihren Geschäftszahlen für gute Laune.

Für Zuversicht in konjunktureller Hinsicht sorge auch der Ölpreis, so ein Marktbeobachter. Hierzulande erhielt der Markt insbesondere Unterstützung von den Pharma-Schwergewichten. Die Anleger neigten jedoch weiterhin zur Vorsicht, hiess es im Handel. Denn für Unsicherheit sorgen nach wie vor die griechische Schuldenkrise, die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die politische Lage in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen.

Der Swiss Market Index (SMI) legte zum Schluss 0,62% auf 8'567,18 Punkte zu. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,58% auf 1'361,84 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,59% auf 9'381,61. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 25 im Plus, vier im Minus und einer (Clariant) unverändert.

Die grössten Gewinne bei den Bluechips verzeichneten am Schluss Galenica (+1,9%). Der Titel war seit Jahresbeginn allerdings bislang ...

