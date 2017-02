Mainz (ots) - Donnerstag, 2. März 2017, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Heutzutage können in der Medizin jede Menge Laborwerte bestimmt werden; sie spielen eine zentrale Rolle bei der Diagnose oft schwerwiegender und seltener Krankheiten. Doch sind wirklich alle Analysen notwendig, die heute oft flächendeckend veranlasst werden, oder gibt es für ihre Vielzahl bisweilen auch wirtschaftliche Motive?



Eine ganz andere, aber möglicherweise nicht weniger problematische Frage ist, wie die Ergebnisse dieser Analysen ausgewertet werden, und ob Ärzte sie überhaupt zur Genüge interpretieren können. Die Dokumentation "Die Macht der Labormediziner" von Ingolf Gritschneder am Donnerstag, 2. März 2017, 20.15 Uhr, untersucht all diese und weitere Fragen.



