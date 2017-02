Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag klar im Plus geschlossen. Am Morgen hatte der Leitindex SMI zunächst zwar einige Punkte tiefer eröffnet, dann aber bald etwas aufgeholt. Zum einen steigerte die überraschend gute Stimmung in den Unternehmen der Eurozone den Konjunkturoptimismus der Börsianer. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...