Der Kursaufschwung von Siltronic scheint kein Limit zu kennen. Seit dem Sommer letzten Jahres steigt die Aktie des Wafer-Produzenten nahezu unaufhörlich und konnte in diesem Zeitraum ihren Wert mehr als verdreifachen. Stellt die Frage, wie lange das noch so weitergehen kann. Dass die Wacker-Chemie-Tochter Siltronic derart von den Anlegern hofiert wird, liegt besonders an zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...