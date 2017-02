Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei in der Türkei und ein erbitterter Gegner des Präsidialsystems, das sich Staatschef Erdogan wünscht. Nun muss die HDP gleich mehrere Schläge an einem Tag einstecken.

Knapp zwei Monate vor dem Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei ist der staatliche Druck auf die pro-kurdische Oppositionspartei HDP massiv erhöht worden. Die inhaftierte Co-Chefin Figen Yüksekdag verlor am Dienstag nach einem Gerichtsurteil ihr Mandat im Parlament in Ankara, wie ihre Partei bestätigte. Ihr ebenfalls inhaftierter Ko-Vorsitzender Selahattin Demirtas wurde zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt.

Außerdem wurde gegen den Abgeordneten und Ex-Fraktionschef Idris Baluken am Dienstag erneut Untersuchungshaft verhängt. Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei im Parlament und strikt gegen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem.

Yüksekdag ...

