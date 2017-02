Bellevue Group AG / Schlagwort(e): StrategischeUnternehmensentscheidung/UnternehmensrestrukturierungBellevue Group AG: Geplante Restrukturierung der Bank am Bellevue AG21.02.2017 / 18:15 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR---------------------------------------------------------------------------Medienmitteilung Küsnacht, 21. Februar 2017 Geplante Restrukturierung der Bank am Bellevue AGBank am Bellevue AG beabsichtigt die Einstellung ihrer Brokerage- undCorporate-Finance-AktivitätenÜbrige Geschäftsaktivitäten der Bank am Bellevue nicht betroffenWeiterentwicklung des Geschäfts für unternehmerische PrivatkundenStrategische Fokussierung der Bellevue Group auf Asset und WealthManagementDie Bank am Bellevue AG ist seit längerer Zeit mit einer anhaltendenErtragserosion in ihren Kernbereichen Brokerage und Corporate Financekonfrontiert, welche vom Verwaltungsrat mit diversen Massnahmen undInitiativen adressiert wurde. Der Verwaltungsrat hat die Situation unterBerücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen (anhaltenderMargendruck, steigende regulatorische und technologische Anforderungen)laufend überprüft. In Wahrung seiner Verantwortung gegenüber allenAnspruchsgruppen, insbesondere den betroffenen Mitarbeitern, prüfte erverschiedene strategische Optionen. Eine zielführende Alternative liesssich nicht realisieren.Nach sorgfältiger Abwägung gelangt der Verwaltungsrat zum Schluss, dass dieBrokerage- und Corporate-Finance-Aktivitäten nicht mehr wirtschaftlichbetrieben werden können. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Bank amBellevue, ihre Brokerage- und Corporate-Finance-Dienstleistungeneinzustellen. Damit verbunden wäre ein Abbau von bis zu 25 Arbeitsstellen.Mit den Mitarbeitenden wird unverzüglich das Konsultationsverfahrendurchgeführt. Die Einstellung der entsprechenden Geschäftsaktivitäten sollin geregelter Form bis Mitte 2017 abgeschlossen sein und hätte eineneinmaligen Restrukturierungsaufwand in der Grössenordnung von geschätztenCHF 3 - 5 Mio. zur Folge. Der Restrukturierungsaufwand soll vollumfänglichund erfolgswirksam dem laufenden Geschäftsjahr 2017 belastet werden.Der bisherige CEO der Bank am Bellevue, Serge Monnerat, tritt per heute vonseiner Funktion zurück. Ad interim wird André Rüegg, Group CEO, die CEO-Position der Bank am Bellevue übernehmen.Die Bank am Bellevue erbringt weiterhin ihre Dienstleistungen, inklusiveHandelsaktivitäten, für ihre sonstigen Kunden. Auch auf die anderenGeschäftsaktivitäten der Bellevue Group hat die geplante Restrukturierungkeine Auswirkungen. Bellevue Asset Management und StarCapital verfolgenihre bisherigen Geschäftsstrategien weiter. Der Aufbau des neu lanciertenStandbeins Vermögensverwaltung für unternehmerische Privatkunden schreitetplanmässig voran. Die strategische Ausrichtung der Bellevue Groupfokussiert sich inskünftig auf das Asset und Wealth Management.Die Publikation des Geschäftsberichts 2016 erfolgt am 28. Februar 2017.Kontakt:Media Relations: Jürg Stähelin, IRF CommunicationsTelefon +41 43 244 81 51; juerg.staehelin@irfcom.chMedia / Investor Relations: Daniel Koller, CFOTelefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch---------------------------------------------------------------------------Ende der Ad-hoc-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------