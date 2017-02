Bern (awp/sda) - Die Schweizer Banken haben für das Jahr 2016 mehr Strafzinsen bezahlt. So stieg der gebührenpflichtige Teil ihrer Einlagen bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im vergangen Jahr an - nicht zuletzt weil die SNB weiterhin mit Interventionen am Devisenmarkt gegen die Frankenstärke ankämpfte. Die Guthaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...