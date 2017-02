München (ots) -



- Profiler Stephan Harbort interviewte 50 deutsche Serienmörder; fünf dieser Gespräche wurden in dem Crime-Format "Protokolle des Bösen" nachgestellt, wobei bekannte Schauspieler wie Fritz Wepper, Uwe Ochsenknecht und Michaela May die Rollen der Killer übernehmen.



- Das 13. Deutsche FernsehKrimi-Festival zeigt am Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr im Murnau Filmtheater in Wiesbaden drei Folgen von "Protokolle des Bösen" in Anwesenheit von Stephan Harbort, der nach der Vorführung im Gespräch Fragen zu seiner Arbeit und dem Format beantworten wird.



- A&E strahlt alle Episoden der Serienkiller-Doku ab 27. Februar immer montags um 19.50 Uhr aus.



Das eigenproduzierte True-Crime-Format "Protokolle des Bösen", das der TV-Sender A&E im vergangenen Jahr erstmals in deutsche Fernsehen brachte, ist Teil des Programms des 13. Deutschen FernsehKrimi-Festivals in Wiesbaden. Das Festival, eine Veranstaltung des Kulturamtes der Landeshauptstadt Wiesbaden, zeigt drei der fünf Episoden des von Emanuel Rotstein produzierten Formats am Donnerstag, 9. März 2017, um 18 Uhr im Murnau Filmtheater in Wiesbaden.



Im Mittelpunkt von "Protokolle des Bösen" stehen Interviews mit deutschen Serienmördern, die der Profiler, Kriminalist und Autor Stephan Harbort in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Einrichtungen führte, um herauszufinden, warum Menschen zu Mördern werden. In jeder Folge werden jeweils eines von Harborts Gesprächen nachgestellt, in einer weiteren Erzählebene analysiert der Profiler das Tatmuster der einzelnen Mörder nach kriminologischen sowie psychologischen Gesichtspunkten.



Inhalt der als Kammerspiel inszenierten Interviews zwischen Stephan Harbort und den Serienkillern ist die soziale Vorgeschichte der Täter, ihre Gefühlslage während der Taten und ihre etwaige Sicht auf Reue und Schuld. Während Harbort in seiner Rolle des Kriminalisten und Interviewers bleibt, spielen die bekannten TV- und Film-Stars Fritz Wepper, Michaela May, Uwe Ochsenknecht, Sven Martinek und Detlef Bothe die Killer.



Der TV-Sender A&E realisierte "Protokolle des Bösen" in Zusammenarbeit mit Shinyside Media. Auf Senderseite ist Emanuel Rotstein, Director Production von A&E und dem Schwestersender HISTORY, für die Produktion verantwortlich. Auf Seiten der Produktionsfirma zeichnete Matthias Lange als Ausführender Produzent verantwortlich, die Regie führte Uwe Greiner.



Das Deutsche FernsehKrimi-Festival zeigt die "Protokolle des Bösen"-Episoden "Fritz Wepper spielt die Bestie", "Michaela May spielt den Todesengel" und "Detlef Bothe spielt den Sexmörder". Im Anschluss an die Vorführung wird Profiler Stephan Harbort Fragen zum Format und zu seiner Arbeit beantworten.



Weitere Informationen zum TV-Sender A&E gibt es unter www.ae-tv.de sowie unter www.facebook.com/aetvDeutschland.



