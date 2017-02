Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.339,33 +0,81% +1,48% Stoxx50 3.092,22 +0,62% +2,71% DAX 11.967,49 +1,18% +4,24% FTSE 7.274,83 -0,34% +1,85% CAC 4.888,76 +0,49% +0,54% DJIA 20.707,36 +0,40% +4,78% S&P-500 2.361,06 +0,42% +5,46% Nasdaq-Comp. 5.851,77 +0,23% +8,71% Nasdaq-100 5.337,11 +0,23% +9,74% Nikkei-225 19.381,44 +0,68% +1,40% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,58 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,41 53,69 +1,9% 1,01 -0,5% Brent/ICE 57,07 56,18 +1,6% 0,89 -0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,30 1.239,30 -0,2% -2,00 +7,5% Silber (Spot) 18,05 18,04 +0,1% +0,01 +13,3% Platin (Spot) 999,30 1.005,50 -0,6% -6,20 +10,6% Kupfer-Future 2,75 2,75 +1,4% +0,04 +9,6%

FINANZMARKT USA

Nach dem langen Feiertagswochenende sind die großen US-Aktienindizes mit neuen Allzeithochs in die Börsenwoche gestartet. Allerdings haben sie sich vom Tageshoch etwas nach unten entfernt. Die Anleger setzen weiter auf Steuersenkungen und Haushaltsstimuli, die die neue US-Administration versprochen hat. Daneben fungieren Geschäftszahlen dreier großer Einzelhandelskonzerne als Impulsgeber: Home Depot, Wal-Mart und Macy's haben positiv überrascht. Für die Aktien geht es um 0,5, 3,0 und 1,2 Prozent nach oben. Macy's geht es um 1,2 Prozent nach oben. Die kurz nach der Startglocke veröffentlichten Markit-Einkaufsmanagerindizes lagen komfortabel im expansiven Bereich, auch wenn sie im Vergleich zum Januar zurückgegangen sind. Die Aktie der Restaurantkette Popeyes Louisiana Kitchen springt mit dem Übernahmegebot von Restaurant Brands um 19 Prozent nach oben. Restaurant Brands gewinnen 6,7 Prozent. Der US-Telekommunikationsriese Verizon bekommt das Kerngeschäft des Internetunternehmens Yahoo etwas günstiger: Für Verizon geht es 0,5 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt profitiert der Dollar wegen der Feiertagspause mit Verspätung von einem Interview, das der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, am Freitag gegeben hatte. Harker sagte, dass beim nächsten Zinstreffen im März eine Zinsanhebung noch nicht vom Tisch sei und er für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Dynamik gewinne. Der Euro fällt auf etwa 1,0550 Dollar. Am Vortag notierte er noch klar über 1,06 Dollar. Der festere Dollar wiederum lastet etwas auf dem Goldpreis. Anders als Gold leiden die Ölpreise nicht unter der Aufwertung des Dollar, obwohl auch das "schwarze Gold" in der US-Währung bezahlt wird und sich entsprechend für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert, wenn der Greenback steigt. Am Ölmarkt setzen die Akteure auf Fördermengenkürzungen, wie Händler sagen. Die US-Anleiherenditen bewegen sich kaum. Die Rendite zehnjähriger Titel verharrt bei 2,42 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Europa haben die Aktienkurse an den europäischen Börsen am Dienstag nach oben getrieben. Gestützt wurde die Stimmung am Aktienmarkt auch vom festen Dollar. Der im Gegenzug schwächere Euro half den Kursen exportorientierter Aktien. In Europa gewannen die Branchenindizes der Technologietitel und der Autoaktien jeweils knapp eineinhalb Prozent. Noch stärker im Markt lagen nur die Öl- und Gastitel mit einem Plus von 1,8 Prozent. Hier legten Eni mit einem Plus von 2,3 Prozent besonders stark zu. "Angespornt von Spekulationen über eine zeitliche Verlängerung der Förderungskürzung von OPEC- und anderen Staaten sind Hedgefonds und andere spekulative Investoren für einen steigenden Ölpreis positioniert", sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl. Einziger europäischer Branchenindex mit nennenswerten Abschlägen war der Bankenindex, der um 0,9 Prozent nachgab. Grund waren schwache Geschäftszahlen von HSBC, die um 6,5 Prozent einbrachen. Siemens führten mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 125 Euro die Gewinnerliste im DAX an. Berenberg hatte das Kursziel für Siemens auf 140 von 120 Euro erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:37 Uhr Mo, 17.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0549 -0,25% 1,0575 1,0623 +0,3% EUR/JPY 119,7303 -0,27% 120,0534 120,15 -2,6% EUR/CHF 1,0639 -0,03% 1,0642 1,0645 -0,7% EUR/GBP 0,8459 -0,61% 0,8510 1,1737 -0,8% USD/JPY 113,51 -0,01% 113,52 113,11 -2,9% GBP/USD 1,2468 +0,36% 1,2424 1,2468 +1,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Dienstag keine einheitliche Richtung herausgebildet. Händler sprachen übergeordnet von fehlenden Impulsen. In Hongkong geriet der Index mit der Zahlenvorlage und den sich anschließenden kräftigen Kursverlusten des Schwergewichts HSBC unter Druck. HSBC büßten 4,9 Prozent ein. In Tokio erhielten die Kurse Rückenwind vom weiter nachgebenden Yen und neuen Konjunkturdaten. Zur positiven Stimmung in Schanghai hieß es, viele Analysten freundeten sich damit an, dass sich ein "langsamer Bullenmarkt" herausforme. In Tokio zogen Sumitomo Mitsui um 0,4 und Resona um 1,5 Prozent an nach Berichten, wonach die beiden Finanzhäuser erwägen, die Geschäfte von drei Banken in der westjapanischen Provinz Kansai zusammenzulegen. Sun Art Retail gaben um weitere rund 3,5 Prozent nach vor dem Hintergrund des schärfer werdenden Wettbewerbs mit dem Konkurrenten Shanghai Bailian, dessen Kurs in Schanghai um 10 Prozent abhob. Bei Oil Search (-2,1 Prozent) agierten die Anleger in Sydney offenbar nach dem Motto, bei guten Nachrichten zu verkaufen. Die Geschäftszahlen 2016 waren besser als erwartet ausgefallen, ferner überraschte die Dividende positiv. Fortescue Metals (+2,7 Prozent) profitierten von weiter steigenden Eisenerzpreisen. BHP Billiton gewannen unmittelbar vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen 1 Prozent. Wie nach Börsenschluss bekannt wurde, hat es der Minenriese im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 zurück in die Gewinnzone geschafft. Am Devisenmarkt zog der Dollar auf breiter Front an. Gestützt wurde er davon, dass Patrick Harker, Präsident der US-Notenbankfiliale von Philadelphia, in einem Interview sagte, dass beim nächsten Zinstreffen im März eine Zinsanhebung noch nicht vom Tisch sei und er für eine Anhebung votieren werde, wenn er Hinweise sehe, dass der Inflationsauftrieb weiter an Momentum gewinne. Der Goldpreis kam mit dem etwas festeren Dollar und der Zinsspekulation etwas zurück.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Fitch bestätigt Commerzbank mit BBB+ - Ausblick stabil

Fitch hat die Bonitätseinstufung für die Commerzbank bestätigt. Demnach liegt das Langfrist-Bewertung weiter bei BBB+, teilte die Ratingagentur mit. Das Kurzfristrating liege bei F2, der Ausblick sei stabil.

Daimler baut erstes Pkw-Werk in Russland

Daimler wird künftig neben Kleintransportern auch Premiumautos in Russland produzieren. Der DAX-Konzern will ein Pkw-Werk für Mercedes-Benz errichten und dafür über 250 Millionen Euro investieren. Die ersten Fahrzeuge sollen ab 2019 im Esipovo Industrial Park vom Band laufen, wie die Daimler AG mitteilte. An dem Standort 40 Kilometer nordwestlich von Moskau sollen mehr als 1.000 Arbeitsplätze entstehen.

VW-Markenchef Diess fordert zügige Umsetzung des Zukunftspakts

Inmitten der Gespräche um den Umbau der Marke Volkswagen schwört der Autokonzern die Mitarbeiter auf ein herausforderndes Jahr ein und dringt auf eine zügige Umsetzung des Sparprogramms. "2017 wird ein gutes, aber auch anstrengendes Jahr", sagte VW-Markenchef Herbert Diess den Mitarbeitern während der Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg. "Vor allem den Zukunftspakt müssen wir schnell und konsequent umsetzen."

Peugeot-Chef gibt Merkel Garantien für Opel-Standorte und Jobs

Peugeot-Chef Carlos Tavares hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Erhalt der Arbeitsplätze und Werke bei Opel zugesagt. Das erklärte die Bundesregierung nach einem Telefonat der beiden. "Er (Tavares) bekräftigte gegenüber der Bundeskanzlerin, dass PSA die Eigenständigkeit von Opel im Konzernverbund erhalten und die Standort-, Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen werde", teilte Merkels Sprecher Steffen Seibert mit.

Küchenhersteller Alno fährt 2016 operativen Verlust ein

Unerwartet schwache Ergebnisse der Schweizer Tochtergesellschaften AFP Küchen AG und Alno Schweiz sowie Wechselkursverluste haben dem Küchenhersteller Alno das Jahresergebnis verhagelt. Mit einem Verlust von 14 Millionen Euro liege das um Restrukturierungskosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich unter den Erwartungen für 2016, teilte die Alno AG mit. Bisher war das Unternehmen von einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses ausgegangen.

MLP will sich mit Konzernumbau mehr Spielraum verschaffen

