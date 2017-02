BERLIN (Dow Jones)--In der Debatte über weitere Milliardenhilfen für Griechenland hat sich Außenminister Sigmar Gabriel dafür ausgesprochen, das Schuldnerland in der Eurozone zu halten. Dies sei "weit mehr als ein Akt der Solidarität, es ist in unserem wohlverstandenen Eigeninteresse", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut Vorabbericht vom Dienstag. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs betonte der Mediengruppe zufolge derweil die Notwendigkeit, dass der IWF bei der Sanierung Griechenlands an Bord bleibt.

Gabriel sagte, es gehöre sich "für ein so großes, starkes und stabiles Land wie Deutschland", alles zu tun, um Europa zusammenzuhalten. "Athen sollte sich an einmal getroffene Vereinbarungen halten und wir mit vereinten Kräften alles tun, damit das Land und seine leidgeprüften Menschen endlich wieder wirtschaftlich und sozial auf die Beine kommen - in der Eurozone", betonte der Außenminister.

Fuchs mahnte Athen zur Disziplin. "Die Tranchen des dritten Hilfspakets können nur dann ausgezahlt werden, wenn die Sparreformen erfolgen", sagte der CDU-Politiker. "Wenn man anfängt, hier aufzuweichen, dann wird es keine Reformanstrengungen in Athen mehr geben." Im Juli muss Athen rund 7 Milliarden Euro an internationale Gläubiger zurückzahlen.

Mit Blick auf das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit IWF-Chefin Christine Lagarde am Mittwoch in Berlin warb Fuchs für eine klare Linie. "Der Deutsche Bundestag hat dem dritten Hilfsprogramm nur unter der Maßgabe zugestimmt, dass sich der IWF substanziell daran beteiligt. Das ist auch die Bedingung der Unionsfraktion, für die es keinerlei Einschränkungen gibt", sagte er. Notwendig sei "eine ausreichend materielle Beteiligung des IWF sowie seine Expertise".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 12:20 ET (17:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.