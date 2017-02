Rodenbach (ots) -



+++ Über 350 Millionen Euro an Mittelzuflüssen im Geschäftsjahr 2016 +++ 872 Neukunden in 2016 +++ Dynamischer Start ins Jahr 2017



Die Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments (www.gruener-fisher.de) blickt auf ein wachstumsstarkes Jahr 2016 zurück. Das Neukundengeschäft erreichte mit 365,4 Millionen Euro an Mittelzuflüssen einen neuen Rekordwert. In 2016 konnten 872 vermögende Privat- und Firmenkunden hinzugewonnen werden. Geschäftsführer Torsten Reidel blickt optimistisch in das Jahr 2017: "Im laufenden Geschäftsjahr zeichnet sich bereits jetzt der Trend ab, dass die Rekorde aus 2016 nochmals nachhaltig überboten werden können. Das Neukundengeschäft in 2017 beträgt per heute bereits 72 Millionen Euro. Seit Januar 2014 wurden uns damit neue Kundengelder von knapp einer Milliarde Euro anvertraut." Als großen Vertrauensbeweis sieht Reidel auch die neuen Rekordwerte im Bereich der Aufstockungen. "In 2017 haben wir bereits jetzt 16 Millionen Euro neues Geld von Bestandskunden erhalten, die ihr Engagement bei Grüner Fisher Investments ausweiten wollten." Mittlerweile zählt Grüner Fisher Investments 3.300 Kundenmandate bei einem verwalteten Vermögen von 1,353 Milliarden Euro, inklusive der Betreuungsmandate sind es 1,452 Milliarden Euro.



Reidel betont, dass die personelle Expansion ein wichtiger Faktor für fortgeführtes dynamisches Wachstum sei. "Wir suchen ständig nach motivierten und hochqualifizierten Mitarbeitern, die den erfolgreichen Weg von Grüner Fisher Investments begleiten wollen. Vor allem der bundesweite Vertrieb muss ständig ausgebaut werden, um dem steigenden Interesse an unserer Dienstleistung gerecht zu werden. Wir stellen hier sehr hohe Anforderungen und der Auswahlprozess gestaltet sich immer wieder schwierig, eine ausreichende Anzahl erfolgsorientierter Vertriebsmitarbeiter zu finden", so Reidel. Allein in den letzten drei Monaten gingen 11.324 neue Kundenanfragen bei Grüner Fisher Investments ein. Gründer und Chief Investment Officer Thomas Grüner ergänzt: "Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sind Anleger stärker denn je auf der Suche nach Alternativen abseits klassischer Bankprodukte. Die hohe Akzeptanz unserer Dienstleistung bestärkt uns in der Überzeugung, dass Grüner Fisher Investments über ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell verfügt und unseren Kunden einen echten Mehrwert bietet." Die traditionelle Kapitalmarktprognose von Grüner Fisher Investments kann unter nachfolgendem Link kostenlos angefordert werden:



https://www.gruener-fisher.de/Kapitalmarktprognose_2017.html



Die räumliche Expansion am Standort Frankfurt wurde im Mai 2016 erfolgreich durchgeführt. Das hochmoderne Büro im St Martin Tower bietet Platz für bis zu 65 Mitarbeiter. "Wir bieten unseren Mitarbeitern ein dynamisches Umfeld und attraktive Karrierechancen", so Thomas Grüner. Diverse Auszeichnungen wie "Bester Arbeitgeber in der Finanzbranche 2015" des Karriereportals Kununu belegen dabei den hohen Zufriedenheitsgrad der Belegschaft.



Für die Firmenzentrale im pfälzischen Rodenbach bei Kaiserslautern und das Büro in Frankfurt am Main werden auch weiterhin zahlreiche neue Stellen geschaffen. Der Vertrieb im Bundesgebiet und deutschsprachigen Ausland - dort vor allem in Österreich - soll weiter expandieren. Weitere neue Stellen neben dem Vertrieb im Innen- und Außendienst werden in den Bereichen Kundenberatung und -betreuung, Backoffice & Abwicklung, Leadmanagement, Research & Handel, IT, Controlling, Marketing und Buchhaltung geschaffen. Darüber hinaus werden auch Ausbildungsplätze zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Büromanagement und zum/zur Fachinformatiker/in für Systemintegration angeboten (weitere Infos unter www.gruener-fisher-karriere.de).



Bewerbungen richten Sie bitte an bewerbung@gruener-fisher.de oder per Post an Grüner Fisher Investments, Personalwesen, Sportstraße 2 a, 67688 Rodenbach. Ihre Fragen werden unter 06374 9911-250 (Frau Antje Neumer oder Frau Martina Gerstlauer) beantwortet. Weitere Infos unter www.gruener-fisher-karriere.de.



Über Grüner Fisher Investments:



Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Kerngeschäft die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum (Vermögensverwaltung) umfasst. Das im Januar 1999 zunächst unter dem Namen "Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH" von Geschäftsführer Thomas Grüner gegründete Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Aufgrund der Beteiligung des US-Milliardärs und Vermögensverwalters Kenneth L. Fisher (Fisher Investments) erhielt die Firma im Sommer 2007 den Namen "Grüner Fisher Investments GmbH".



