Zehntausende Rotkreuzschwestern werden dauerhaft an die Pflegeabteilungen deutscher Kliniken "verliehen". Nur mit einem gesetzgeberischen Kniff lässt sich diese Praxis erhalten.

Die Mitteilung aus dem Bundesarbeitsministerium kam seltsam daher. "Einigung zum Erhalt der Schwesternschaften vom DRK", war die Botschaft Anfang der Woche überschrieben. Ressortchefin Andrea Nahles (SPD) kümmert sich um alles Mögliche, Arbeitsmarkt, Rente, Behinderte. aber Rotkreuz-Schwestern?

Einen Tag später ist klar, dass Nahles - zumindest aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) - gerade noch rechtzeitig gehandelt hat. Denn hätte sie sich nicht mit dessen Präsident Rudolf Seiters verständigt, das DRK-Gesetz zu ändern, wäre bald vielleicht Schluss mit dem Dauereinsatz Tausender Schwestern in deutschen Kliniken. Denn diese sind wie Leiharbeiterinnen zu behandeln, urteilte das Bundesarbeitsgericht am Dienstag.

In Deutschland sind derzeit rund 25.000 Rotkreuz-Schwestern in 33 Schwesternschaften organisiert, die eine 135-jährige Tradition haben. Von ihnen werden nach Angaben ihres Verbandes 18.000 über spezielle Vereinbarungen als Pflegerinnen in Kliniken und Krankenhäusern eingesetzt, die nicht zum Roten Kreuz gehören. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts galten die Schwestern nicht als Arbeitnehmerinnen, sondern als Mitglieder eines gemeinnützigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...