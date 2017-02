Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: US-Wirtschaft verliert an Schwung

Die US-Wirtschaft hat im Februar spürbar an Schwung verloren. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,3 von 55,8 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Fed/Kashkari sieht Raum für die US-Wirtschaft zu wachsen

Der Gouverneur der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, sieht noch Spielraum für ein Wachstum der US-Wirtschaft, ehe es zu ungewolltem Inflationsdruck komme. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass er eine Anhebung der kurzfristigen Zinsen nicht als dringend ansieht. Zum möglichen Zeitpunkt und dem Tempo künftiger Zinserhöhungen wollte sich der Notenbanker nicht äußern.

Schäuble vergleicht Finanztransaktionssteuer mit Schweizer Käse

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich zurückhaltend zu den Aussichten für eine Finanztransaktionssteuer in Europa gezeigt, über deren Einführung zehn EU-Staaten seit langem verhandeln. "Die Situation ist nicht einfacher geworden, und der Wunsch nach Ausnahmen wird größer", sagte er nach einem Treffen der EU-Finanzminister. "Selbst beim Schweizer Käse darf es nicht nur Löcher haben", warnte Schäuble vor zu vielen Ausnahmen.

Gabriel will Griechenland in der Eurozone halten

In der Debatte über weitere Milliardenhilfen für Griechenland hat sich Außenminister Sigmar Gabriel dafür ausgesprochen, das Schuldnerland in der Eurozone zu halten. Dies sei "weit mehr als ein Akt der Solidarität, es ist in unserem wohlverstandenen Eigeninteresse", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Unionsfraktionsvize Michael Fuchs betonte der Mediengruppe zufolge derweil die Notwendigkeit, dass der IWF bei der Sanierung Griechenlands an Bord bleibt.

Schäuble rechnet mit Beteiligung des IWF an Hilfen für Athen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geht von einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an den Hilfen für Griechenland aus, wenn Athen die geforderten Reformauflagen erfüllt. Das Management des Währungsfonds habe sich verpflichtet, dem Board dann vorzuschlagen, sich zu beteiligen, sagte Schäuble nach Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel. "So ist die Absprache." Bereits vor einem Treffen der Euro-Länder am Vortag hatte er gesagt: "Der IWF wird sich beteiligen".

Juncker kündigt "gesalzene" Brexit-Rechnung für London an

Großbritannien muss sich bei dem geplanten Austritt aus der EU auf hohe Geldforderungen aus Brüssel einstellen. Die Austrittsrechnung werde "sehr gesalzen sein", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem belgischen Senat. Den Briten stünden "schwierige Verhandlungen" über den Brexit bevor, die "Jahre dauern werden".

Fahrverbot für ältere Diesel in Stuttgart ab 2018 bei Feinstaubalarm

Im Kampf gegen Feinstaub und Stickoxide in Stuttgart hat die baden-württembergische Landesregierung ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge ab 2018 verhängt. Die Verkehrsbeschränkung soll in der Landeshauptstadt an Tagen mit Feinstaubalarm für alle Dieselfahrzeuge gelten, die nicht die aktuelle Abgasnorm Euro 6 erfüllen, wie die Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mitteilte.

Bausparkassen dürfen Bausparverträge nach zehn Jahren kündigen

Bitteres Urteil für Verbraucher: Bausparkassen dürfen Bausparverträge kündigen, wenn Kunden die Darlehen auch zehn Jahre nach Zuteilungsreife noch nicht abgerufen haben. Mit dem Grundsatzurteil machte der Bundesgerichtshof (BGH) die Hoffnung von hunderttausenden Bausparern auf weiter hohe Zinsen durch ihre Altverträge zunichte. Die Verbraucherzentrale Bremen rechnete nun mit weiteren Kündigungen. (Az. XI ZR 272/16 u. XI ZR 185/16)

Mittelstand bekommt mehr Unterstützung bei der Digitalisierung

Der deutsche Mittelstand soll in diesem Jahr deutlich mehr Hilfestellung von der Bundesregierung bekommen, um den Umstieg auf die Digitalisierung zu schaffen. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, wird das Netz der derzeit elf "Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren" erheblich ausgebaut.

Wiener Berufungsgericht erlaubt Auslieferung des Oligarchen Firtasch an die USA

Die Justiz in Österreich hat die Auslieferung des ukrainischen Oligarchen Dmitro Firtasch an die USA gebilligt, wo ihm wegen Korruption der Prozess gemacht werden soll. Das Berufungsgericht in Wien hob eine Entscheidung der Vorinstanz vom April 2015 auf, die sich gegen die Auslieferung ausgesprochen hatte.

