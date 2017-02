Straubing (ots) - Für jemanden, der - auch mit Blick auf seine Altersvorsorge - ein Haus bauen will, in einigen Jahren die Renovierung seiner Immobilie oder eine energetische Sanierung plant, ist der Bausparvertrag, das hebt auch die Stiftung Warentest hervor, eine gute Anlageform. Und genau darum geht es: Bausparen ist Zwecksparen. Es ist nicht dazu gedacht, einfach zu günstigen Bedingungen für einige Jahre Geld auf die hohe Kante zu legen. Das hat der BGH festgestellt, und das muss auch jedem klar sein, der einen Bausparvertrag neu abschließt.



