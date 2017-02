Die Deutsche Wohnen will sich über Nacht bis zu 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgen. Mit dem Geld sollen eine bestehende Wandelanleihe zurückgekauft und weitere Zukäufe finanziert werden.

Die Deutsche Wohnen will sich über Nacht bis zu 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgen. Deutschlands zweitgrößter Wohnungskonzern plant die Ausgabe einer 800 Millionen Euro schweren Wandelanleihe und eine Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mitteilte. Mit dem Geld sollen eine bestehende Wandelanleihe zurückgekauft und weitere Zukäufe finanziert werden. Die Verhandlungen über den Kauf eines "mittelgroßen" Wohnungsbestandes in einem der Kernmärkte von Deutsche Wohnen seien fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Zudem müsse unter anderem der Kauf von 28 Pflegeheimen im vergangenen Jahr mit Eigenkapital unterfüttert werden.

In den vergangenen Monaten hatte Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...