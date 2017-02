Zum ersten Mal hat US-Präsident Donald Trump Stellung zu judenfeindlichen Vorfällen in den USA genommen. Es müsse noch viel getan werden, "um Hass, Vorurteile und das Böse auszumerzen", sagte Trump am Dienstag.

US-Präsident Donald Trump hat erstmals antisemitische Vorfälle in den USA öffentlich verurteilt. Gegen jüdische Gemeinden gerichtete Drohungen seien "schrecklich". Es müsse noch viel getan werden, "um Hass, Vorurteile und das Böse auszumerzen", sagte Trump am Dienstag. Er reagierte auf mehrere Bombendrohungen gegen jüdische Zentren am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...