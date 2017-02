Mannheimer Morgen über das BGH-Urteil zu Bausparverträgen Überschrift: Nicht zum Sparen da Für viele Bausparer ist es mit einer gut verzinsten Geldanlage vorbei - der Bundesgerichtshof hat dazu ein wegweisendes Urteil gesprochen. Für die Betroffenen ist es zwar bedauerlich, doch die Entscheidung der höchsten Richter ist nachvollziehbar. Vereinfacht ausgedrückt: Bausparen ist zum Bauen da und nicht zum Sparen. Die lange anhaltende Niedrigzinsphase hat die Bausparkassen in Schwierigkeiten gebracht, weil sie die versprochenen Zinsgutschriften nicht mehr erwirtschaften können. Deshalb haben die Anbieter hunderttausenden Kunden die Verträge gekündigt. Die Karlsruher Richter billigten dies, weil viele Kunden ihren Bausparvertrag zweckentfremden. Die Bausparkassen kommen also mit einem blauen Auge davon - verdient haben sie es nicht. Denn die Werbung der Unternehmen zielte in der Vergangenheit oft auch auf die gute Verzinsung der Spargroschen ab. Da war keine Rede davon, dass es nur um spätere Darlehen für die Finanzierung des Eigenheims geht. Ungeschoren kommt die Branche zum Glück aber auch nicht davon. Denn über einen gewissen Zeitraum muss sie für ihre Renditeversprechen geradestehen, nur eben nicht ewig. Zehn Jahre nach der Zuteilung des Vertrages dürfen die Anbieter kündigen. Damit lässt es sich leben. Nun müssen sich auch jene Bausparer auf eine Vertragskündigung einstellen, die bislang noch nicht betroffen sind - sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Weitere Klagen dagegen wird der BGH kaum anders als gestern entscheiden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

