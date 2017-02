Halle (ots) - Schon jetzt trocknen die Justizbehörden personell aus. Das gilt auch für vermeintlich attraktive Posten, etwa Richterstellen an Landgerichten. Mit Blick auf den Generationenwechsel ahnt man: Es drohen Probleme wie in den Lehrer-Kollegien und der Polizei. Sie wurden mit Spardogmen früherer Landesregierungen an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit gebracht.



