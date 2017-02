Führende Prüfmittelunternehmen werden eine Reihe neuartiger Produkte für den Mobilfunkbereich und das Internet der Dinge zur Schau stellen

Advantest Corporation (TSE:6857), führender Anbieter von Prüfmitteln für die Halbleiterindustrie, und W2BI, Inc., ein Unternehmen der Advantest-Gruppe, dessen Testautomatisierungsprodukte seine Kunden bei der schnellen Einführung neuer hochwertiger intelligenter Geräte unterstützen, präsentieren ihre neuesten Test- und Testautomatisierungsprodukte für den Bereich der drahtlosen Elektronikgeräte auf dem Mobile World Congress (MWC), der vom 27. Februar bis zum 2. März auf der Fira Gran Via in Barcelona, Spanien, stattfindet.

"Unter der Flagge von W2BI, eines langjährigen Ausstellers auf dem MWC, stellen wir zwei unserer bahnbrechenden Produkte zur Schau, die für die Messung der vernetzten Welt und von allem, was sich darin befindet, entwickelt wurden", so Judy Davies, Vice President, Global Marketing Communications bei Advantest. "Unser breites Spektrum an Technologien steht geschlossen hinter dem Ziel, unsere Kunde bei der Senkung ihrer Kosten und einer schnelleren Markteinführung ihrer Produkte zu unterstützen."

Exponate

An Stand Nr. 6K37 in Halle 6 werden Produkte der Messplattform für integrierte Schaltkreise von Advantest und das jüngste Testautomatisierungsprodukt von W2BI ausgestellt.

Das Prüfgerät EVA100 wurde für die äußerst effiziente Prüfung und Messung von analogen und Mixed-Signal-ICs entwickelt. Es verwendet dieselben Prüfabläufe für Konstruktions- und Fertigungsmessungen und ermöglicht Nutzern die Einrichtung einer standardisierten Messumgebung, die alle Betriebsbereiche überspannt. Indem das EVA100 Halbleiterhersteller davon befreit, Zeit und Ressourcen für das Korrelieren von Testdaten, die von verschiedenen System stammen, aufzuwenden, trägt es dazu bei, die Zeit bis zur Markteinführung neuer IC-Konstruktionen stark zu verkürzen.

An diesen Stand führt W2BI auch seine neue Möglichkeit vor, die Prüfung von LTE-M-Geräten mithilfe des tragbaren Micro Line Testers (MLT) zu unterstützen. Dieser nutzt Cloud-Technologie für die Prüfung intelligenter Geräte und IoT-basierter Technologien. Das System senkt die Kosten für Tests während der Entwicklungs- und Fertigungs-Lebenszyklen und bietet ein hohes Maß an Skalierbarkeit. Es unterstützt Prüffunktionen für 4G, 3G/2G, WLAN, BT und NF.

Über W2BI

W2BI, Inc. ist ein Unternehmen der Advantest Group und ein weltweit führender Anbieter von Testautomatisierungsprodukten für drahtlose Geräte. Das Unternehmen betreut die weltweit führenden Mobilfunkbetreiber, Zulieferanten und Labore und ist Kunden weltweit mit seiner Software behilflich, die Gerätqualität und die Markteinführungszeiten deutlich zu verbessern. W2BI bleibt ein Vorreiter im Bereich der Gerätetestanwendungen und geht die durch den Umfang der Datendienste und die schnelle technologische Entwicklung bedingte zunehmende Komplexität an. W2BI hat sein Portfolio um Hardware und Software für die Netzwerkemulation erweitert und komplette Testsysteme für das Internet der Dinge und Smartphones auf den Markt gebracht, die Anwendungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konformität, Fertigung und Produktrückgaben untestützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.w2bi.com.

Über Advantest Corporation

Advantest, ein Weltklasseunternehmen, ist das führende Unternehmen im Bereich der Fertigung von automatischen Testlösungen (Automatic Test Equipment, ATE) für die Halbleiterindustrie und ein führender Hersteller von Messinstrumenten, die in der Konstruktion und Fertigung von elektronischen Instrumenten und Systemen verwendet werden. Seine hochentwickelten Systeme und Produkte finden sich in den modernsten Halbleiterproduktionslinien der Welt. Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens ist die Forschung und Entwicklung für neue Märkte, die von Fortschritten im Bereich der Nano- und Terahertz-Technologien profitieren. So hat Advantest Multivisions-Rasterelektronenmikroskope für metrologische Anwendungen, die in der Fotomasken-basierte Fertigung benötigt werden, und bahnbrechende 3D-Bildgebungs- und Analyselösungen eingeführt. Das 1954 in Tokio gegründete Unternehmen richtete 1982 seine erste Tochtergesellschaft in den USA ein und unterhält jetzt Tochtergesellschaften in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.advantest.com.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können sich aber im Laufe der Zeit ändern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

