OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Oldenburger Energieanbieters EWE entscheidet am Mittwoch (16.00 Uhr) über die Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Matthias Brückmann. Nach einer umstrittenen Spende von 253 000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko nach Kiew hatte das Präsidium des Kontrollgremiums Brückmanns Ablösung empfohlen. Bei seiner Bewertung stützte sich das Gremium auf ein externes Gutachten, das Regelverstöße des EWE-Chefs feststellte. Es wird erwartet, dass der Aufsichtsrat der Empfehlung folgt. Ein von Brückmann in Auftrag gegebenes Gutachten kam hingegen zu dem Ergebnis, dass er mit seiner Spende nicht unrechtmäßig gehandelt hat. Die Entscheidung kann sich bis zum späten Abend hinauszögern./hho/DP/stb

AXC0018 2017-02-22/05:49