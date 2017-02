FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Februar:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: FMC Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 D: Fresenius Jahreszahlen (10.00 Pk) 07:00 D: Ströer Jahreszahlen 07:00 F: Accor Jahreszahlen 07:00 NL: Airbus Group Jahreszahlen (8.00 h Online-Pk) 07:30 D: Indus Holding Jahreszahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland Jahreszahlen (8.30 h Call) 07:30 D: Bayer Jahreszahlen 08:00 A: Wienerberger Jahreszahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Jahreszahlen 08:00 NL: Wolters Kluwer Jahreszahlen 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 02/17 10:00 I: Verbraucherpreise 01/17 10:00 D: Deutsche Beteiligung Hauptversammlung 10:30 GB: BIP Q4/17 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 01/17 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 15:00 B: Geschäftsklimaindex 02/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/17 17:45 F: Vallourec Jahreszahlen 19:00 USA: Rede von Fed's Powell in New York 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 1.2.17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Transocean Q4-Zahlen CHN: Esprit Halbjahreszahlen E: Iberdrola Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Q1-Zahlen USA: Fitbit Q4-Zahlen USA: Tesla Motors Jahreszahlen und Webcast SONSTIGE TERMINE D: 1. Tarifrunde für nordwestdeutsche Stahlindustrie (NRW, Bremen, Salzgitter) - ca 75 000 Beschäftigte 10:30 D: Jahres-Pk Commerzbank Hamburg 14:30 F: Finanzministertreffen im Format Weimarer Dreieck, Paris Mit französischem Finanzminister Michel Sapin, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und dem polnischen Vize-Regierungschef und Minister für wirtschaftliche Entwicklung Mateusz Morawiecki. Es geht unter anderem um den Brexit, die Stärkung der Europäischen Union, den Kampf gegen Steuerflucht und gegen Terrorfinanzierung. D: Abschluss Internationales Deutschlandforum zu "Was Menschen wichtig ist - Globale Gesundheit und Innovation" 14.30 h Begrüßung der Teilnehmer durch Bundeskanzlerin Angela Merkel D: Treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit IWF-Chefin Christine Lagarde. Danach Essen Merkel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 16:30 D: Auftakt der Stahl-Tarifrunde Nordwestdeutsche Stahlindustrie (NRW, Bremen, Salzgitter) - ca 75 000 Beschäftigte

