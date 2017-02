FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.104 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.332 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR

Q9R XFRA HK0435036626 SUNLIGHT REAL EST. UTS 0.015 EUR

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 1.500 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.116 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.209 EUR

CWW XFRA AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.446 EUR

AMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.102 EUR

XFRA DE000HSH4SX8 HSH NORDBANK MZC 10 14/22 0.000 %

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.066 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.474 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.398 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.035 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE PRTNR A DL -,01 0.322 EUR

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.389 EUR