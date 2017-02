FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

33A XFRA GB00B61D2N63 ACACIA MINING PLC

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57