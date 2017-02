FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.02.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

A4W XFRA SE0002095604 ARISE

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

36B1 XFRA IE00BYTSJG15 ISHSIII-EO C.BD BB-B EOD

TG2R XFRA US7597571071 RENNOVA HEALTH DL-,01