FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat seine neuen Wandelanleihen über 800 Millionen Euro erfolgreich platziert und seine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Die Barkapitalerhöhung bringt dem MDAX-Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von rund 545 Millionen Euro ein.

Die neuen Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und fünf Monaten. Die Wandelanleihen sind den Angaben zufolge anfänglich in rund 16,5 Millionen neue oder existierende Stückaktien der Deutschen Wohnen wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden. Sie werden mit einem Kupon von 0,325 Prozent verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 48,5775 Euro und stellt damit eine Wandlungsprämie von 53,0 Prozent dar.

Die Deutsche Wohnen AG ist berechtigt, die neuen Wandelschuldverschreibungen ab dem 17. August 2022 zu kündigen, sofern der Börsenkurs der auf den Inhaber lautenden Aktien über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 Prozent des Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt. Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren angeboten.

Die rund 17,2 Millionen neuen Aktien wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren zu 31,75 Euro pro Aktie bzw. einem Abschlag von 2,1 Prozent auf den Schlusskurs vom 21. Februar bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland privat platziert. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung will die Deutsche Wohnen zum überwiegenden Teil den Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2020 finanzieren.

Der verbleibende Erlös aus der Kapitalerhöhung und der Erlös der neuen Wandelanleihen soll primär zur Finanzierung der zukünftigen Akquisitionspipeline, des bereits im dritten Quartal 2016 angekündigten Erwerbs des Pegasus Pflegeheim-Portfolios sowie der getätigten Erwerbe weiterer kleinerer Portfolios verwendet werden. Die Akquisitionspipeline und die Chance auf die Durchführung weiterer Akquisitionen erschienen vielversprechend, so der Immobilienkonzern. Für ein mittelgroßes Wohnimmobilienportfolio gebe es derzeit fortgeschrittene, aber noch nicht abgeschlossene Verhandlungen.

Die verbleibenden Mittel sollen als Liquiditätsreserve für zukünftige Käufe und Investitionsausgaben - einschließlich Neubau - sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

February 22, 2017

