Knackt der Dax heute nachhaltig die Marke von 12.000 Punkten? Am Dienstag war er an der Hürde noch gescheitert, vorbörslich erreicht der Index die runde Zahl bereits. Und was passiert im Präsenzhandel?

Dank ermutigender Bilanzen von Einzelhändlern haben die US-Börsen ihre Rekordjagd am Dienstag fortgesetzt. Sowohl beim global führenden Einzelhändler Wal-Mart als auch bei der weltgrößten Baumarktkette Home Depot liefen die Geschäfte rund.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 20.743 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2365 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 5865 Punkte. Dabei machte sich ein Nachholbedarf unter den Investoren bemerkbar, denn am Montag waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

In Frankfurt hatte der Dax 1,2 Prozent höher bei 11.967 Punkten, nachdem er zuvor kurzzeitig auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 11.987 Zähler gestiegen war. Im Zuge der guten Vorgaben aus Übersee kletterte der Index im vorbörslichen Handel bis auf die Marke von 12.000 Punkten. Allerdings übersprang er die Hürde zunächst nicht. Das könnte sich aber schnell ändern, wenn alle Börsianer an Bord sind und der Präsenzhandel losgeht.

Im Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...