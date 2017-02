Der deutsche Anlagenbauer steht bei Getränkeabfüllanlagen

unerreichtbar an der Spitze. Jede vierte Getränkeflasche

weltweit wird auf einer Krones-Anlage befüllt. Ca. 90 % der Anlagen werden im Ausland installiert; rund 55 % vom Umsatz tragen die Kunden in Schwellenländern. Durch den Politikwechsel in den USA gerät der dortige Umsatzanteil

stärker in den Blickpunkt: Es sind rund 10 %. Der

Heimatmarkt hingegen steht für etwa 12 % der Erlöse.

Nachdem für 2015 ein Umsatz in Höhe von 3,17 Mrd. Euro

ausgewiesen wurde, ist für 2016 mit 3,3 Mrd. Euro zu rechnen. Die Erlöse stammen nur zu rund einem Viertel aus dem Verkauf neuer Anlagen. Mit 75 % hat das Servicegeschäft einen beeindruckend hohen Anteil, dieses reicht von

Wartungsverträgen bis zur Lieferung von Ersatzteilen. Diese günstige Umsatzstruktur erleichtert die Prognose des

künftigen Umsatzverlaufs, sie ist aber auch der entscheidende Beleg für eine sehr hohe Krisenfestigkeit.



Auch im konjunkturellen Abschwung läuft das Geschäft mit Getränken weitgehend ungebremst weiter, was eventuelle

Rückschläge im Krones-Neugeschäft stark abfedert.

Auch das langfristige Wachstum scheint gesichert: Der weltweite Getränkemarkt wächst um rund 3 % jährlich,

die Schwellenländern decken ihren Nachholbedarf mit typischen Wachstumsraten von 5 % (Asien) oder

sogar 7 % (Afrika).



Die langfristige Planung, die Krones im vorigen Herbst herausgab, zielt auf das Jahr 2020. Bis dahin soll der Umsatz

jährlich um 7 % ausgeweitet werden. Damit verbunden ist das Ziel, durch Kostensenkungen die operative Gewinnmarge von 6,8 % (2016) auf etwa 8 % zu verbessern. Bei einer Zielerreichung würde Krones im Jahr 2020 bei rund 4,3 Mrd. Euro Umsatz ankommen, das EBIT würde parallel von 235 auf 344 Mio. Euro steigen. Im Hinblick auf den Gewinn je Aktie bedeutet die Planung, statt 5,20 Euro eine Zielspanne von 6,80 bis 7,00 Euro zu erreichen. Zum aktuellen Kurs ergibt sich damit ein KGV von 13,9 bis 14,4. Im Rückblick zeigt

unsere Datenbank für Krones vielfach historische KGV um 20.

Diese für einen Weltmarktführer eher moderate Bewertungsrelation wird durch keine gewagten Bilanzpositionen getrübt; bis Ende 2017 kann Krones netto ohne Bankschulden dastehen (was sich durch eventuelle Übernahmen allerdings ändern könnte). Am 28. Februar zeigt Krones die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr

2016. Sofern die Erwartungen geschlagen werden, würde das die Planzahlen für 2020 untermauern. Es besteht

die Aussicht, auf Sicht von drei Jahren Kurse bei 135 Euro zu sehen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst. Weitere Berichte und Empfehlungen finden Sie bitte in der aktuellen Ausgabe des Frankfurter Tagesdienstes.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info