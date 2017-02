Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta011/22.02.2017/07:30) - Ergebnisse 2016

- Sehr gute operative Performance in 2016

- Plus 9 % bei EBITDA auf 404,3 Mio. Eur (2015: 369,7 Mio. Eur)

- Anstieg des Nettogewinns um >100 % auf 82,0 Mio. Eur (2015: 36,5 Mio. Eur)

- Strategiefokus auf wertschaffende Projekte, Operational Excellence sowie

Innovation konsequent umgesetzt

- Dividende von 27 Eurocent je Aktie vorgeschlagen (+35 % gegenüber 2015)



Geschäftsentwicklung 2016:

- Clay Building Materials Europe: insgesamt leicht wachsender europäischer

Wohnbau mit unterschiedlichen regionalen Entwicklungen

- Pipes & Pavers Europe: gesundes Wachstum in nordischen Märkten und

Österreich; rückläufiges internationales Projektgeschäft im

Kunststoffrohrbereich und geringes Volumen für Infrastrukturprojekte in

Osteuropa

- North America: US-Ziegelgeschäft und Aktivitäten in Kanada mit guter

Entwicklung



Ausblick 2017

- Zuversicht auf weiteres operatives Wachstum im nächsten Jahr



Die Wienerberger AG hat im Geschäftsjahr 2016 erneut ihre operative Stärke unter

Beweis gestellt. In einem wirtschaftlichen Umfeld mit sehr unterschiedlichen

Entwicklungen in den einzelnen Geschäftsbereichen ist es Wienerberger gelungen,

die ambitionierten Ziele mehr als zu erreichen. Mit 2.973,8 Mio. Eur

erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen annähernd stabilen Konzernumsatz.

Das EBITDA stieg im selben Zeitraum um 9 % auf 404,3 Mio. Eur. Der Nettogewinn

wurde mit 82,0 Mio. Eur im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.



Wienerberger Gruppe ist stark und zukunftsorientiert aufgestellt

Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, ist erfreut über die

Geschäftsentwicklung im letzten Jahr: "2016 war ein gutes Jahr für Wienerberger

trotz sehr unterschiedlicher Marktentwicklungen. Während der Wohnungsneubau in

den USA und Europa - vor allem in Osteuropa - positiv verlief, wies der

Renovierungsmarkt in Europa eine gewisse Schwäche auf. Zusätzlich prägte ein

herausforderndes wirtschaftliches Umfeld im Infrastrukturbereich in Osteuropa

unser Geschäft mit Rohren und Flächenbefestigungen. Insgesamt haben wir im

vergangenen Jahr viel bewegt: Mit unseren Produkten wurden 160.000 Häuser gebaut,

288.000 Dächer gedeckt, 630.000 Kilometer Rohre und zwölf Millionen

Quadratmeter Fläche verlegt. Wir haben eine starke Performance gezeigt und

unsere Strategie konsequent weiterverfolgt. In diesem Sinne investierten wir

rund 1 % unseres Umsatzes in Forschung & Entwicklung und in zukunftsorientierte

Projekte. Viele von ihnen sind Teil der digitalen Roadmap, die Wienerberger fit

für die Zukunft macht. Darüber hinaus gaben wir fast 44 Mio. Eur für

Wachstumsprojekte aus. Dies beinhaltete den Kauf von Produktionsstandorten für

Hintermauerziegel in Polen und Rumänien, die Übernahme eines finnischen

Kunststoffrohrspezialisten sowie den Bau des modernsten Werks für

Flächenbefestigungen aus Beton in Österreich. Durch die laufende

Optimierung unserer Strukturen und Prozesse im Bereich der Produktion und

Verwaltung konnten wir weitere 7 Mio. Eur einsparen. Darin liegt unser Erfolg,

und all das zeigt, dass die Wienerberger Gruppe stark und zukunftsorientiert

aufgestellt ist."



Ergebnisentwicklung von Wechselkursdifferenzen, Ergebnisbeiträgen aus Zukäufen

sowie Erträgen aus Verkäufen beeinflusst

Eine Reihe von Effekten muss bei der Analyse der Ergebnisentwicklung

berücksichtigt werden. Auf Gesamtjahressicht belasteten Fremdwährungseffekte den

Umsatz im Ausmaß von 60,9 Mio. Eur sowie das EBITDA mit rund 12,8 Mio. Eur.

Diese resultierten vor allem aus unvorteilhaften Wechselkursdifferenzen des

britischen Pfund, des polnischen Zloty, der norwegischen Krone und der

türkischen Lira. Unterstützt wurde die Ergebnisentwicklung durch Beiträge aus

Zukäufen in Höhe von 1,0 Mio. Eur, Erträge aus dem Verkauf von nicht

betriebsnotwendigen Liegenschaften mit 17,9 Mio. Eur sowie Ergebnisse aus

Portfoliooptimierungen in den USA im Ausmaß von 2,9 Mio. Eur.



Anstieg der Nettoverschuldung nur aufgrund Rückkauf der Hybridanleihe -

Entschuldungsdauer weiterhin deutlich unter zwei Jahren

Die Nettoverschuldung stieg mit 31.12.2016 von 534,1 Mio. Eur im Vorjahr auf

631,6 Mio. Eur im Berichtszeitraum. Dies ist ausschließlich auf den

angekündigten Rückkauf der Hybridanleihe 2007 und die damit verbundene

Umgliederung der Hybridanleihe von Eigen- zu Fremdkapital zurückzuführen. Ohne

diesen Rückkauf wäre die Nettoverschuldung in 2016 gesunken, da sich ein

deutlich höherer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit positiv auswirkte. Zu

Jahresende betrugen der Verschuldungsgrad 34 % und die Entschuldungsdauer 1,6

Jahre.



Dividende 2016

Vorbehaltlich der Zustimmung der am 19. Mai 2017 stattfindenden Hauptversammlung

der Wienerberger AG wird an die Aktionäre eine Dividende von 27 Eurocent je

Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einer Steigerung um 35 % im Vergleich zum

Vorjahr.



Geschäftsentwicklung in den Divisionen

Plus 17 % EBITDA-Wachstum in der Division Clay Building Materials Europe

Die Division Clay Building Materials Europe erwirtschaftete im Jahr 2016 einen

um 2 % höheren Umsatz von 1.681,2 Mio. Eur gegenüber dem Vorjahr. In einem

insgesamt leicht wachsenden europäischen Wohnbau mit unterschiedlichen

regionalen Trends konnte Wienerberger Mengenzuwächse bei leicht verbesserten

Durchschnittspreisen erzielen. Westeuropa entwickelte sich auf einem

zufriedenstellenden Niveau. Die Region Osteuropa zeigte sich insgesamt stark.

Begünstigt wurde dies in einigen Märkten durch staatliche Förderprogramme für

den Wohnbau. Erfreulich ist das deutliche Wachstum des operativen Ergebnisses

der Division auf 290,7 Mio. Eur - das entspricht einer Steigerung von 17 %.

Neben der sehr guten Geschäftsentwicklung lag das an verbesserten Herstellkosten,

gesunkenen Energiepreisen sowie dem großen Anteil an innovativen Produkten

und der steigenden Attraktivität des Ziegels als Baustoff. Zukunftsweisende

Produkte wie beispielsweise der mit Mineralwolle verfüllte Ziegel trugen im

vergangenen Jahr rund 25 % zum Umsatz der Division bei.



Pipes & Pavers Europe: Rückgang in Umsatz und Ergebnis

Die Division Pipes & Pavers Europe musste im vergangenen Jahr einen

Umsatzrückgang von 5 % auf 988,2 Mio. Eur hinnehmen. Das EBITDA sank im gleichen

Zeitraum um 9 % auf 98,5 Mio. Eur. In den Aktivitäten mit Kunststoffrohren

konnte das gesunde Wachstum in den nordischen Kernmärkten und Österreich

nicht die schwache Auftragslage im internationalen Projektgeschäft kompensieren.

Darüber hinaus waren alle Geschäftsbereiche - Kunststoffrohre, keramische Rohre

und Flächenbefestigungen aus Beton - durch eine äußerst zurückhaltende

öffentliche Investitionstätigkeit in Infrastrukturprojekte in Osteuropa

gekennzeichnet. Dies belastete die Geschäftsentwicklung der Division deutlich.



Bereinigt um Einmaleffekte organische Ergebnisverbesserung um 5 % in der

Division North America

In der Division North America verliefen sowohl das US-Ziegelgeschäft als auch

die Aktivitäten in Kanada zufriedenstellend. Die Wohnbautätigkeit in den USA

zeigte sich sehr positiv. Wienerberger profitierte in diesem Umfeld insbesondere

vom Anstieg im Ein- und Zweifamilienhausbau. Auch in Kanada konnte eine

größere Nachfrage in den relevanten Märkten verzeichnet werden. Das

nordamerikanische Kunststoffrohrgeschäft war 2016 von hohem Wettbewerbsdruck

belastet, dies führte zu Preisdruck und wirkte sich negativ auf das Ergebnis in

diesem Geschäftsbereich aus. Insgesamt stieg der Umsatz um 5 % auf 292,7 Mio.

Eur; das EBITDA blieb mit 32,7 Mio. Eur im Berichtsjahr stabil. Bereinigt man

das Ergebnis um Beiträge aus Liegenschaftsverkäufen und aus dem Verkauf zweier

Produktionsstandorte für Betonprodukte sowie Optimierungskosten und

Währungseffekte, erzielte die Division North America eine organische

Ergebnisverbesserung um 5 %.



Ausblick und Strategie

2017: Unterschiedliche Entwicklungen des Marktumfelds für einzelne

Geschäftsbereiche erwartet

Für 2017 erwartet Wienerberger eine Fortsetzung der voranschreitenden Erholung

im europäischen Wohnungsneubau. Im Renovierungssegment rechnet die

Unternehmensgruppe weiterhin mit Zurückhaltung. Für den Infrastrukturbereich

wird eine unverändert gute Nachfrage in den west- und nordeuropäischen Märkten

prognostiziert. Vorsichtig optimistisch geht Wienerberger davon aus, dass in der

zweiten Jahreshälfte eine leichte Erholung der öffentlichen

Investitionstätigkeit in Osteuropa einsetzen kann. In Nordamerika deuten alle

Indikatoren darauf hin, dass der Wohnbaumarkt weiteres Wachstum zeigen wird.



Ziel: organisches Konzern-EBITDA von 415 Mio. Eur (Vergleichsgröße 2016:

382 Mio. Eur)

Heimo Scheuch ergänzt zum Ausblick für 2017: "Wir sind zuversichtlich, dass wir

unsere operative Performance 2017 weiter verbessern können. Unsere Strategie

werden wir fortführen und konsequent auf wertschaffende Projekte zur Ergänzung

unseres industriellen Portfolios, Operational Excellence und gesundes,

organisches Wachstum in unseren Märkten durch Kundennähe und Innovation setzen.

Das wirtschaftliche Umfeld wird auch in diesem Jahr durch starke Unsicherheit

geprägt sein, aber wir gehen davon aus, das organische Konzern-EBITDA auf 415 (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 01:30 ET (06:30 GMT)